В России усилят защиту энергообъектов от атак беспилотников

Власти намерены усилить защиту энергообъектов от дронов. Правительство поручило Минэнерго до 1 ноября проработать вопрос об ограничении полетов беспилотных летательных аппаратов над наиболее значимыми объектами ТЭК. Об этом сказано в письме от 14 октября, которое статс-секретарь — замглавы ведомства Анастасия Бондаренко разослала в энергокомпании, оно есть в распоряжении «Известий».

«Эта мера направлена на ограничение действий посторонних лиц в воздушном пространстве над значимыми объектами ТЭК. Активизация процессов установления зон ограничения полетов <…> сейчас представляется критически важной мерой, направленной на обеспечение энергетической безопасности», — заявили в Минэнерго.

Создание бесполетной зоны над энергообъектами стало особенно актуально в период СВО России на Украине, когда отечественные нефтебазы и НПЗ в приграничных зонах могут подвергаться атакам с воздуха, считает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

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Атак не пойдет: в РФ усилят защиту энергообъектов от беспилотников