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Посольство РФ раскритиковало Канаду за позицию по зерновой сделке

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Фото: РИА Новости
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Посольство России в Оттаве выступило с критикой в адрес Канады за их позицию по зерновой сделке после выхода российской стороны из соглашения. Об этом стало известно 30 октября.

«Довольно неожиданное заявление. Особенно с учетом причастности Канады и Великобритании к вчерашней террористической атаке в отношении гражданского порта и военно-морской базы в Севастополе, начатой из подконтрольного Украине зернового коридора», ― говорится в заявлении российского представительства в Twitter.

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В посольстве подчеркнули, что вся ответственность в случае провала зерновой сделки ляжет на Канаду и Великобританию.

Ранее в этот же день в МИД Канады заявили об «одностороннем» характере выхода России из продовольственного соглашения. По мнению канадского внешнеполитического ведомства, Москва пользуется голодом как «оружием» для влияния в своих интересах.

Также 30 октября посольство России в Лондоне осудило Великобританию за консультации и помощь Украине в организации атак на порты Севастополя, отметив, что Лондон уже «и не считает нужным скрывать, что щедро делится с ВСУ оперативными разведывательными данными».

Россия приостановила свое участие в зерновой сделке после произошедшей накануне атаки со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) по кораблям Черноморского флота и гражданским судам в Севастополе. В результате атаки никто не пострадал.

В Минобороны подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли Черноморского флота, которые обеспечивают безопасность «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

После соответствующего решения Москвы президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России больше не место в «Большой двадцатке» (G20). Президент США Джо Байден назвал решение России возмутительным. По его мнению, у РФ якобы не было никаких причин выходить из зерновой сделки. Госсекретарь США Энтони Блинкен также призвал РФ возобновить участие в зерновой сделке.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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