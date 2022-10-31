Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с «логистическим кошмаром» из-за траты снарядов. Об этом в воскресенье, 30 октября, заявил ветеран греческой армии, военный журналист Ставрос Атламазоглу в статье для издания 19Fortyfive.

Он отметил, что ВСУ расходуют до 6 тыс. снарядов в день, но боеприпасы начинают заканчиваться. При этом журналист указал на беспорядок в вооружении.

«Их артиллерийский арсенал состоит из мешанины различных систем вооружения, начиная от 152-миллиметровых артиллерийских орудий советской эпохи до 155-миллиметровых гаубиц M777 американского производства. Разница в калибре означает, что украинцы не могут использовать одни и те же снаряды в подразделениях, что создает логистический кошмар», — заявил Атламазоглу.

По его словам, крупнейшим поставщиком вооружений Украине являются Соединенные Штаты Америки, которые с 24 февраля передали или планируют передать почти $18 млрд военной помощи. Также в число основных поставщиков для Киева входят Великобритания, Европейский союз и Польша, добавил журналист.

Ранее в этот день подполковник Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский сообщил, что украинские войска применяют американские противорадиолокационные ракеты (ПРР) AGM-88 HARM в Донбассе без системы, наводя их на случайные объекты.

Также Баевский заявил о том, что ВСУ не могут обеспечить оборону огневых позиций, поэтому вынуждены максимально отводить реактивные системы залпового огня (РСЗО) от линии соприкосновения.

Накануне подполковник Баевский сообщил, что ВСУ почти полностью перешли на самые дальнобойные артиллерийские системы. По его словам, одной из причин является продвижение российских войск на северном и северо-западном направлениях. В результате более близкие огневые позиции становятся небезопасными для противника, и он вынужден или работать с расстояния от 25 км, или отказываться от ведения огня.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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