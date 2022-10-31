Минобороны рассказало о новых подвигах военных ВС РФ на спецоперации

Минобороны России продолжает рассказывать о героических и самоотверженных поступках российских военных, отмечая высокий уровень профессионального опыта солдат, благодаря которому Вооруженные силы РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Так, в оборонном ведомстве рассказали о старшем сержанте Вячеславе Шибикине, который в составе расчета артиллерийской батареи выполнял задачи по огневому поражению объектов противника. Отмечается, что Шибикин вместе с расчетом подвергся нападению украинской диверсионно-разведывательной группы и вступил с националистами в бой.

Старший сержант лично уничтожил трех боевиков прицельным огнем из стрелкового оружия. Диверсанты отступили, понеся потери.

Понимая, что огневая позиция расчета была вскрыта противником, старший сержант Шибикин незамедлительно отдал приказ на смену позиции.

Ефрейтор Владимир Лотов в составе подразделения выполнял задачи по обеспечению всеми видами связи отдельного реактивного артиллерийского дивизиона. Противник начал минометный обстрел российских позиций, в результате чего были повреждены линии связи.

Лотов принял решение выдвинуться для устранения повреждений. Несмотря на непрекращающийся обстрел, ефрейтор смог оперативно восстановить линии связи.

Также в Минобороны рассказали о героическом поступке младшего сержанта Эдуарда Кубченко, который выполнял задачи по огневой поддержке мотострелковых подразделений, ведущих активное наступление на позиции, подконтрольные украинским националистам. Уточняется, что Кубченко прицельной стрельбой уничтожил ангар с военной техникой противника, шесть единиц автомобильной техники врага и до 15 националистов.

Смелые и решительные действия младшего сержанта, а также профессионализм и слаженные действия его подчиненных, позволили нанести существенный урон обороняющимся боевикам, заключили в ведомстве.

Ранее, 30 октября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные овладели несколькими опорными пунктами и господствующими высотами на южно-донецком направлении. Военные ВС РФ, добавил он, продвинулись в глубину обороны противника более чем на 3 км, вышли к окраинам Павловки в ДНР.

Кроме того, в Минобороны отметили, что на купянском направлении в Харьковской области украинские военные семь раз безуспешно пытались атаковать позиции российских войск. Российские военные уничтожили шесть боевых машин пехоты, один танк, четыре бронетранспортера и восемь автомобилей противника.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».