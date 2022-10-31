Серия аварий произошла на Рублевском шоссе в Москве

Несколько ДТП произошло на Рублевском шоссе сразу в обоих направлениях движения. Об этом «Известиям» сообщили в ГУ МВД по Москве в воскресенье, 30 октября.

По предварительным данным, на полосе в сторону Московской области произошло три аварии по две машины. В них никто не пострадал.

Помимо этого, еще четыре ДТП произошло на том же участке шоссе, но в направлении города. Один человек обратился за медицинской помощью.

Ранее в этот же день ДТП с участием порядка 50 автомобилей произошло в Москве на Рябиновой улице.