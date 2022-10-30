Кириенко заявил о ведении против России войны широким фронтом

Против России ведется экономическая, информационная, психологическая война. Противостояние в зоне специальной военной операции — лишь часть широкомасштабной войны. Такое заявление сделал в воскресенье, 30 октября, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, обращаясь к участникам Всероссийской научно-практической конференции по вопросам общественных наук.

«Против России ведется именно война, война очень широким фронтом, противостояние в зоне СВО — это только часть этой войны. Кроме нее, есть колоссальная экономическая война — такого количества санкций не было никогда в истории ни против одной страны мира. Идет колоссальная война информационная, психологическая, война с фундаментальными основами российской культуры», — отметил он.

Кириенко подчеркнул, что цель данной войны заключается в том, чтобы лишить Россию права на будущее, «при этом надо отдавать себе отчет, что реальное будущее никогда не будет соответствовать проекту».

Он добавил, что для реализации любого проекта необходим фундамент. Кроме того, придуманный образ будущего может стать реальностью, если в него поверит критическая масса людей и будет делать все для реализации проекта.

По мнению Кириенко, мир только вступил в фазу масштабных изменений, затрагивающих практически все сферы жизни, таких как климат, технологии, система политического устройства и баланса в мире.

Ранее, 29 октября, бывший глава Парламентской ассамблеи НАТО Пьер Лелуш призвал не допустить прямого военного столкновения между альянсом и Москвой, а также не позволять Украине решать, когда закончить конфликт с Россией. Он отметил, что конфликт на Украине приобрел глобальные масштабы из-за своих последствий для экономики, энергетики, продовольствия и геополитики по всей планете.

При этом 25 октября бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Россия одерживает победу в конфликте. Это доказывает идея бывшего директора ЦРУ и экс-командующего силами Соединенных Штатов и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса отправить солдат западных стран воевать на Украине.

Накануне Макгрегор заявил, что власти США не задумываются о последствиях, которые последуют за вмешательством стран НАТО в конфликт. По его словам, профессионализм среди высшего военного руководства Вашингтона сейчас находится на низком уровне.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе.

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