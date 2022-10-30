Берлускони назвал причину отказа Киева от переговоров

Бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони считает, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы сесть за стол переговоров, если бы Запад прекратил военную помощь Киеву. Об этом политик рассказал в интервью для новой книги журналиста Бруно Веспы, выдержки из него публикуют итальянские СМИ.

«Только если в какой-то момент Украина поняла бы, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, и если бы Запад пообещал предоставить сотни миллиардов долларов на восстановление ее городов», — ответил Берлускони на вопрос, возможны ли мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса.

Он считает, что только в случае выполнения этих условий Зеленский может согласиться сесть за стол переговоров.

По его словам, в нынешней ситуации Италия может быть только вместе с другими западными странами, защищая «права такой свободной и демократической страны, как Украина». Кроме того, Берлускони высказался за то, чтобы более не обсуждать вопрос о российской принадлежности Крыма и о проведении нового референдума по Донбассу под контролем Запада.

Между тем 30 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявил, что руководство России, включая и президента страны Владимира Путина, по-прежнему готово к переговорам по Украине.

27 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что настроя на переговоры сейчас нет ни у Москвы, ни у Киева. По его словам, в настоящее время РФ и Украина «не в тех позициях, когда хотели бы вести переговоры».

Кирби также заявил, что роль США заключается в том, чтобы продолжать «поддерживать Киев на поле боя». По его словам, это необходимо, чтобы, когда речь пойдет о переговорах, президент Украины Владимир Зеленский мог бы добиться в них успеха.

Киев официально отказался от переговоров с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным. Это произошло после того, как 30 сентября Путин во время своего обращения в Кремле по итогам референдумов о присоединении Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей к России призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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