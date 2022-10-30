Во Франции предсказали скорое прекращение США военной помощи Украине

Помощь Украине постепенно становится предметом споров в Соединенных Штатах Америки, после выборов в конгресс Вашингтон может перестать оказывать военную поддержку Киеву, если республиканцы наберут большинство голосов. Об этом пишет обозреватель Le Figaro Адриен Жольм.

«К тем немногим республиканцам, которые выступали против выделения Украине огромных сумм, теперь добавились прогрессисты из партии демократов», — указывает автор материала.

Уточняется, что минувшая неделя показала недовольство огромными суммами оказываемой Киеву помощи среди демократов. В пример приводится письмо 30 демократов в палате представителей США в адрес президента страны Джо Байдена о важности дипломатии в вопросе разрешения ситуации на Украине, которое впоследствии было отозвано.

Обозреватель добавил, что с начала боевых действий на украинской территории США выделили Киеву около $40 млрд. Эта цифра превысила суммарный показатель помощи Израилю, Египту и Афганистану в 2020 году.

При этом, среди противников помощи Украине большинство — сторонники экс-президента США Дональда Трампа, который выступает под лозунгом «Сделай Америку снова великой».

Как стало известно 30 октября, Киев настаивает на том, чтобы Вашингтон оказал давление на Израиль по вопросу помощи Украине. Как указывало американское интернет-издание The Hill, Киев ждет от Белого дома действий в отношении Израиля и по вопросу соблюдения антироссийских санкций.

Накануне старший редактор отдела обороны Харрисон Касс в статье для 19Fortyfive призвал США пересмотреть стратегию по Украине и сократить предоставление помощи Киеву. Он указал, что новый пакет помощи Киеву в размере $50 млрд, рассматриваемый конгрессом, только затянет конфликт.

Ранее, 28 октября, в статье Foreign Affairs высказывалось мнение, что поддержка Украины с американской стороны приведет к разрушению глобальной экономики и усложнению процесса контроля над вооружениями. Вашингтон провоцирует затягивание конфликта, диктуя Москве несбыточные условия мира. Автор материала подчеркнул также, что длительные боевые действия на Украине приведут к подрыву мировой экономики.

Как сообщила в этот же день заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх, Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи на сумму $275 млн.

24 октября 30 представителей Демократической партии США призвали администрацию Байдена изменить подход к конфликту на Украине и вступить в прямые переговоры с Россией. Они выразили обеспокоенность отсутствием регулярных переговоров между США и Россией, направленных на прекращение конфликта.

На следующий день инициатор письма член палаты представителей от Вашингтона Прамила Джайпал заявила о решении отозвать свое письмо Байдену. Она заявила также, что опубликованное письмо создало ложное впечатление о том, что часть демократов выступают против масштабной помощи Украине.

Западные страны начали поставлять Украине вооружения на фоне проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».