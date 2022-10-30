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В МИД заявили, что говорить о возобновлении участия России в зерновой сделке пока рано

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Обсуждать возможности возвращения России в зерновую сделку можно только после того, как станут известны все обстоятельства атаки на корабли Черноморского флота в акватории Севастополя. Об этом 30 октября журналистам заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

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Дипломат отметил, что произошедшее нападение — «полнейшее безобразие», которое нарушает все достигнутые договоренности.

«В первую очередь нужно выяснить все обстоятельства случившегося. Это полнейшее безобразие нарушает все условия, которые были согласованы ранее, поэтому, наверное, [дальнейшие решения будут] только после того, как станут известны все подробности», — сказал Руденко.

Он также напомнил, что Москва созвала заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения проблемы зерновой сделки.

29 октября в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота в Севастополе. В результате атаки никто не пострадал.

В Минобороны подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли, которые обеспечивают безопасность «зернового коридора».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что зерновую сделку сорвали президент Украины Владимир Зеленский и его боевики под руководством британских специалистов.

Зерновая сделка была заключена в июле в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Параллельно украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов 24 октября прокомментировал «Известиям» данные о том, что российский торговый флот переориентируется на Восток.

По его словам, в настоящий момент в стране растет товарооборот с Турцией, Индией, странами Латинской Америки и Африки. Вавилов также добавил, что главный упор сейчас делается на быстрое развитие Северного морского пути.

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