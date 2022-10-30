Полиция Молдавии задержала 28 участников акции протеста в Кишиневе

Сотрудники полиции в воскресенье, 30 октября, во время акции протеста оппозиции в центре Кишинева задержали 28 человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Задержанным предъявили обвинения в нарушении общественного порядка. По сведениям правоохранительных органов, эти граждане вели себя агрессивно во время митинга.

Кроме того, как сообщили в полиции, еще до начала демонстрации был задержан 51 человек. Их заподозрили в намерении дестабилизировать обстановку на митинге.

В воскресенье протестующие планировали пройти по главному бульвару Кишинева, к главной площади города, однако полиция потребовала от них изменить маршрут. Однако манифестанты требованиям не подчинились, указав на наличие разрешения пройти именно этим путем, и произошли стычки.

В Кишиневе с середины сентября проходит бессрочная акция протеста. Люди недовольны ростом цен на газ, электричество и продукты.

Оппозиция, которая организует митинги, требует отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент.

В свою очередь, президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране «участились попытки дестабилизировать ситуацию» со стороны протестующих, и пообещала наказать их за «предательство».