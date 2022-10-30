Журналистка попала под колеса машины экс-премьера Пакистана и погибла

Журналистка Садаф Наим погибла, попав под колеса грузовика, в котором находился экс-премьер Пакистана, председатель партии «Пакистан Техрик-и-Инсаф» Имран Хан, сообщает 30 октября газета The Express Tribune.

Инцидент произошел в городе Садхок. Наим освещала марш сторонников Хана, который направлялся к Исламабаду. Журналистку толкнули, и она упала под колеса транспортного средства, в котором находился бывший премьер-министр.

Руководство партии остановило марш. Хан выразил соболезнования в связи с гибелью женщины.

Нынешний премьер Пакистана Шахбаз Шариф пообещал компенсацию семье погибшей.

Ранее правительство Пакистана обратилось в верховный суд страны с просьбой не допустить проведения нового марша партии Хана, однако заявление было отклонено.

Хан лишился должности 10 апреля в результате вынесения ему вотума недоверия. Оппозиция Пакистана инициировала процедуру, обвинив Хана в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции. 11 апреля нижняя палата парламента выбрала премьер-министром лидера партии «Пакистанская мусульманская лига» Шахбаза Шарифа.