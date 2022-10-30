Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Гаити призвал ввести войска в его страну из-за угрозы захвата власти бандитами
Мир
NYT подтвердил причастность ВСУ к атаке на российские корабли в Севастополе
Мир
Лавров заявил о попытках ФРГ избежать ответственности за Вторую мировую войну
Общество
В аэропортах Москвы отменено 27 рейсов из-за плохой погоды
Мир
РФ надеется на подписание мирного договора Баку и Еревана после саммита в Сочи
Мир
Жители Сеула возлагают цветы у места давки
Происшествия
В результате обстрела ВСУ поселка в Горловке обесточены 13 котельных и две школы
Армия
Глава ВМФ РФ рассказал о работе сотни российских кораблей в Мировом океане
Мир
Си Цзиньпин отметил высокий уровень устойчивого развития отношений России и КНР
Мир
Песков переадресовал в МИД вопрос о переговорах по зерновой сделке
Мир
Полиция Сеула с опозданием потребовала от метро не останавливаться возле места давки
Общество
В атаковавших бухту Севастополя беспилотниках нашли канадские детали

NYT подтвердил причастность ВСУ к атаке на российские корабли в Севастополе

NYT: удары по российским кораблям в Севастополе нанесли украинские военные
0
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Удары по кораблям Черноморского флота России в Севастополе нанесли Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотных летательных аппаратов западного производства. Об этом 29 октября сообщил журналист The New York Times Эндрю Крамер, находящийся на территории Херсонской области.

Срывная волна: есть ли шанс на возобновление зерновой сделки
И как мир отреагировал на выход России из черноморской инициативы после украинских терактов

«Новые возможности [вооружения] были продемонстрированы в предрассветные часы субботы, когда украинские беспилотники нанесли удар по российскому кораблю, пришвартованному в порту Черноморского флота в Севастополе», — говорится в материале.

Такой атакой Украина продемонстрировала, что в настоящей момент в стране достигнут пик поставок западного вооружения, написал Крамер.

29 октября была отбита атака беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников.

Конашенков также сообщил, что, по имеющейся информации, атака на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, целью Киева в ходе утренней атаки были военные объекты Черноморского флота. Он уточнил, что пострадавших нет.

В ответ на атаку в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022