Удары по кораблям Черноморского флота России в Севастополе нанесли Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотных летательных аппаратов западного производства. Об этом 29 октября сообщил журналист The New York Times Эндрю Крамер, находящийся на территории Херсонской области.

«Новые возможности [вооружения] были продемонстрированы в предрассветные часы субботы, когда украинские беспилотники нанесли удар по российскому кораблю, пришвартованному в порту Черноморского флота в Севастополе», — говорится в материале.

Такой атакой Украина продемонстрировала, что в настоящей момент в стране достигнут пик поставок западного вооружения, написал Крамер.

29 октября была отбита атака беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников.

Конашенков также сообщил, что, по имеющейся информации, атака на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, целью Киева в ходе утренней атаки были военные объекты Черноморского флота. Он уточнил, что пострадавших нет.

В ответ на атаку в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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