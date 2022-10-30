Лавров заявил о попытках ФРГ избежать ответственности за Вторую мировую войну

Попытки немецких политиков избежать ответственности за нацизм и события Второй мировой войны являются опасной тенденцией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса», который показал Первый канал 30 октября.

По его словам, немецкие политики давно пытаются донести мысль, что Германия расплатилась за Вторую мировую войну и больше никому ничего не должна, требуя прекратить упреки в свой адрес.

Лавров также напомнил о словах главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая заявила о том, что Германия никогда не забудет преступлений Третьего рейха и Гитлера, однако уже давно со всеми рассчиталась.

«Сейчас многие в Германии, включая министра иностранных дел, пытаются заявлять, что немцы никогда не забудут о тех преступлениях, которые совершил этот народ во время правления Гитлера в период Третьего рейха, но при этом продолжают утверждать, что они со всеми рассчитались», — пояснил министр.

3 октября бывший вице-президент бундестага, член партии ХДС/ХСС Йоханнес Зингхаммер заявил, что Германия обанкротится, если выплатит Польше и другим странам репарации за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.

В тот же день министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций. Он выразил уверенность, что это позволит улучшить отношения между Берлином и Варшавой.

Власти Польши потребовали 1 сентября от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. Как отметил глава правящей партии республики «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, эта цифра — «самая ограниченная и консервативная». В действительности же, считает он, потери, понесенные страной, можно было бы оценить значительно выше.

До этого, 2 июля, Качиньский заявлял, что Варшава не станет сдавать позиции в вопросе получения от Германии репараций. В том же месяце премьер-министр республики Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша подготовила доклад, на основании которого страна будет добиваться военных репараций от Германии. По его словам, доклад состоит из трех томов, уже завершается его перевод на несколько языков.