В ДТП со «скорой» в Рязани пострадали два человека
Два человека пострадали в аварии с участием машины скорой помощи в Рязани. Об этом в воскресенье, 30 октября, пишет 62INFO.ru со ссылкой на региональное управление МВД.
Инцидент произошел около 16:40 на пересечении улиц Свободы и Ленина. «Скорая» столкнулась с автомобилем Peugeot.
Как отметили в ведомстве, машина скорой помощи двигалась с включенными звуковыми и световыми сигналами.
В МВД уточнили, что в аварии пострадали 30-летняя пассажирка УАЗа (машины скорой помощи) и 55-летняя пассажирка Peugeot, отмечает РИА «7 новостей».