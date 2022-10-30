В Белгороде появится новая прогулочная дорожка

В Белгороде напротив «Пикник-парка» обустроят новую прогулочную дорожку. Об этом в воскресенье, 30 октября, пишет bel.ru со ссылкой на главу города Антона Иванова.

Ожидается, что дорожка будет доступна для прогулок уже в декабре этого года. Протяженность маршрута составит 2,6 км. Вдоль дорожки установят освещение.

«Работы уже ведутся. Архитекторы тщательно продумали маршрут, учли особенности природной зоны и существующей инфраструктуры», — заявил Иванов.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии идет строительство второй в республике «Деревни будущего». В нее превратят село Узи.