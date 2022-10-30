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В Тамбове построят новую линию электропередачи

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В Тамбове на улице Железнодорожной построят новую кабельную линию электропередачи. Об этом в воскресенье, 30 октября, пишет «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на региональное управление ТЭК и ЖКХ..

Как отмечается в материале, решение о модернизации было принято из-за сильного износа коммуникаций.

Протяженность нового кабеля составит 2700 м. Большая его часть будет протянута методом горизонтально направленного бурения. На глубине около 70 см поместят полиэтиленовую трубу, внутри нее кабель будет защищен от воздействия грунтовых вод.

Строительство новой линии увеличит пропускную способность электросетей и оптимизирует параметры.

Завершить работы планируется в ноябре.

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