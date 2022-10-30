В Приморье запустили бесплатные экскурсии

В Приморье в честь дня рождения края запустили бесплатные экскурсии. Об этом пишет zr.media со ссылкой на местный туристко-информационный центр.

Гиды рассказывают об исторических ценностях и особенностях региона.

Как рассказали в центре, программа получилась насыщенная. Например, экскурсию «Первый дворец на Первой речке» посвятили Дому культуры железнодорожников, а «Морской волк» погружает группу в жизнь вольного шкипера Гека.

Экскурсии проходят в разных районах Владивостока, Артема и Надеждинского района. 20 октября Приморскому краю исполнилось 84 года.