Синоптики рассказали о погоде в Тверской области на следующей неделе
Погода в Тверской области на предстоящей неделе, с 31 октября по 6 ноября, ожидается в своей климатической норме. Об этом в воскресенье, 30 октября, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на синоптиков.
По прогнозу — преимущественно солнечная погода. Осадки ожидаются только в понедельник, 31 октября.
Максимальная дневная температура составит +5 градусов. Ночная — –5. Среднесуточная температура — около нуля градусов.
Ранее, 30 октября, в Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды.
29 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что 31 октября в столичный регион придут снег и похолодание до 2–3 градусов.