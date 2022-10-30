Петербургский аэропорт Пулково переходит на зимнее расписание
Санкт-Петербургский аэропорт Пулково переходит на зимнее расписание. Об этом в воскресенье, 30 октября, пишет ИА FlashNord.
Откроются новые направления — Шарм-эш-Шейх, Астана и Коломбо. Также увеличат количество полетов в Баку, Ереван, Ташкент, Самарканд, Хургаду, Стамбул и Анталью.
Всего из Пулково прямые перелеты будут производить в 25 зарубежных городов и 64 российских.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 30 октября, самарский аэропорт Курумоч перейдет на осенне-зимнее расписание. Рейсы будут выполняться по 37 направлениям.