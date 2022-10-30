В Волгоградской области спасли провалившегося в колодец коня

В Волгоградской области спасатели отправились на необычный вызов. Помощь потребовалась коню, провалившемуся в колодец, передает телеканал «Известия». ЧП произошло в городе Волжский недалеко от конюшни. Для спасательной операции пришлось использовать экскаватор. В итоге животному помогли выбраться, конь не пострадал.

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