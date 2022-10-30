Один человек погиб при стрельбе в столице Флориды
В результате стрельбы в столице штата Флорида Таллахасси погиб человек, не менее восьми пострадали. Об этом сообщает местный департамент полиции в Facebook.
По данным правоохранительных органов, сначала на нескольких улицах начались беспорядки, затем прозвучали выстрелы.
Офицеры полиции прибыли на место происшествия и начали оказывать помощь получившим ранения, один из пострадавших скончался.
Вооруженный мужчина попытался скрыться, полицейские погнались за ним. Они призывали его бросить оружие и сдаться. Чтобы не допустить новых жертв, они приняли решение открыть огонь. Подозреваемый был убит.
29 октября один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре Danville Mall в штате Вирджиния. Стрелявшему удалось скрыться.