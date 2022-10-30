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В результате обстрела ВСУ поселка в Горловке обесточены 13 котельных и две школы
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В результате обстрела ВСУ поселка в Горловке обесточены 13 котельных и две школы

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Фото: ТАСС/Таисия Воронцова
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В поселке Никитовского района Горловки более 3,5 тыс. человек остались без электроснабжения из-за обстрела города со стороны украинских военных. Всего обесточено 13 котельных, две школы и детский сад. Об этом 30 октября сообщили в министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«В результате очередного обстрела Горловки обесточено 29 трансформаторных подстанций, 13 котельных, две школы, детский сад, 3509 бытовых абонентов (район пос. шахты им. Изотова)», — сообщило министерство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что специалисты займутся восстановлением после того, как в городе закончатся обстрелы и обстановка будет позволять приступить к работам.

Ранее 30 октября сообщалось, что украинские войска выпустили 17 снарядов по городам ДНР.

Отмечалось, что почти все удары были произведены ракетами калибра 155 мм, которые применяются странами НАТО. Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 с аналогичным калибром, которые украинские войска используют для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик.

Накануне подполковник народной милиции, депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти полностью перешли на самые дальнобойные артиллерийские системы.

28 октября ВСУ обстреляли НИИ прикладной математики в центре Донецка. Боевики выпустили ракету из реактивной системы залпового огня, которая попала в один из кабинетов на восьмом этаже института. В результате обстрела в здании выбиты окна и разбита мебель.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

ДНР вошла в состав РФ по итогам сентябрьского референдума.

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