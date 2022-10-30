Глава ВМФ РФ рассказал о работе сотни российских кораблей в Мировом океане

Более 100 кораблей и судов ВМФ России ежедневно находятся в море и выполняют задачи в различных районах Мирового океана. Об этом 30 октября говорится в поздравлении главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, приуроченного к 326-й годовщине создания Российского регулярного флота и Дню моряка-надводника.

«В настоящее время задачи военно-морского присутствия в Средиземном море выполняет отряд кораблей Балтийского флота, а в Индийском океане действует отряд кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота», — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

По словам Евменова, сегодняшнее поколение военных моряков продолжает трехвековую историю традиций, основанную на морских победах Петра Великого, Федора Ушакова, Павла Нахимова и других выдающихся флотоводцев.

Ранее, 29 октября, «Известия» рассказали об истории этого войскового подразделения и поделились традициями праздника.

19 октября Евменов рассказывал, что новая дизель-электрическая подлодка (ДЭПЛ) «Уфа» войдет в состав Военно-морского флота России текущей осенью.

Подлодка стала четвертой ДЭПЛ-серии для Тихоокеанского флота. Она была заложена в ноябре 2019 года.