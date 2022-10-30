Скончался художник Ревель Федоров

На 93-м году жизни скончался художник, почетный гражданин Чувашии Ревель Федоров. Об этом 30 октября сообщил глава республики Олег Николаев.

«Член президиума Российской академии художеств, художник, график, монументалист, в своих произведениях он опирался не только на народное искусство, но и продолжал традиции собственно изобразительного искусства чувашских мастеров», — написал губернатор в Telegram.

Он отметил, что работы Федорова хранятся в музеях Чувашии, России, стран Европы и Америки и имеют для чувашской культуры непреходящую ценность.

Федоров является лауреатом Государственной премии Чувашской АССР им. К.В. Иванова, Государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства, Всероссийской премии им. Ивана Яковлева.

Он также награжден золотой медалью Российской академии художеств, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой».