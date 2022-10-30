Число погибших из-за давки на концерте в ДР Конго увеличилось до 11

11 человек скончались в давке во время концерта в Киншасе, столице Демократической Республики Конго. Об этом сообщило издание Actu30.

«По имеющейся у нас информации, на стадионе «Стад де Мартир» скончались 11 человек, в том числе двое полицейских. Люди погибли от удушья. Мы сожалеем об этом и выражаем наши соболезнования от имени правительства всем семьям жертв», — сказал глава МВД Даниэль Асело Окито.

Трагедия произошла 29 октября после концерта певца Фалли Ипупы. По словам Асело, виновником инцидента является организатор мероприятия, который впустил больше зрителей, чем было разрешено полицией.

Также в этот день давка произошла в Сеуле, где во время празднования Хеллоуина погибло 154 человека, еще больше 130 пострадали. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения мероприятия находилось около 100 тыс. человек.

Среди погибших — четыре девушки из РФ, еще одна россиянка находится в больнице в критическом состоянии. Известно, что подавляющее пострадавших составляют молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Кроме того, на утро 30 октября власти Сеула зарегистрировали порядка 355 сообщений о пропаже людей без вести после массовой давки.

В связи с трагедией в Южной Корее объявлен национальный траур. Он продлится до 00:00 6 ноября. Также власти Сеула установят в центре города временные траурные алтари, чтобы жители могли почтить память погибших.