Полиция Сеула с опозданием потребовала от метро не останавливаться возле места давки
Полиция спустя час после давки в Сеуле обратилась к метрополитену, чтобы поезда не останавливались возле места трагедии. Об этом 30 октября сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап» (Yonhap News Agency).
Массовая давка в Сеуле, приведшая к многочисленным смертям, произошла накануне в районе Итхэвон возле одноименной станции метро. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования Хеллоуина находилось около 100 тыс. человек.
Предполагается, что жертв могло бы быть меньше, если бы в это место не прибывали новые желающие попасть на вечеринку. До этого подобные меры уже предпринимали на других массовых мероприятиях. Однако в этот раз полиция остановила поезда только спустя час после начала давки.
По последним данным, в результате инцидента погибли 154 человека, более 130 человек пострадали. Среди погибших — четыре девушки из России, еще одна россиянка находится в больнице в критическом состоянии.
Известно, что подавляющее большинство погибших и пострадавших составляют молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Кроме того, на утро воскресенья власти Сеула зарегистрировали порядка 355 сообщений о пропаже людей без вести после массовой давки.
В связи с трагедией в Южной Корее объявлен национальный траур. Он продлится до 00:00 6 ноября. Также власти Сеула установят в центре города временные траурные алтари, чтобы жители могли почтить память погибших.
Президент России Владимир Путин направил своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей.