Песков переадресовал в МИД вопрос о переговорах по зерновой сделке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 октября не стал комментировать сообщение о том, что Россия и Турция ведут переговоры по зерновой сделке.

«Это в МИД», — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС о переговорах.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Анкара и Москва ведут обсуждение статуса зерновой сделки. Ожидается, что переговоры продолжатся до 31 октября.

В минобороны Турции отметили, что российский персонал все еще находится в координационном центре по зерну в Стамбуле.

29 октября в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота в Севастополе. В результате атаки никто не пострадал.

В военном ведомстве отметили, что Киев совершил атаку на корабли, которые обеспечивают безопасность «зернового коридора».

В МИД России уточнили, что сделка приостановлена на неопределенный срок.

В НАТО призвали Россию отменить решение. Кроме того, стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш намерен вернуть Россию к соблюдению соглашения.

Зерновая сделка была заключена в июле в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Параллельно украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.