Реклама
Прямой эфир
Мир
Жители Сеула возлагают цветы у места давки
Происшествия
В результате обстрела ВСУ поселка в Горловке обесточены 13 котельных и две школы
Армия
Глава ВМФ РФ рассказал о работе сотни российских кораблей в Мировом океане
Мир
Си Цзиньпин отметил высокий уровень устойчивого развития отношений России и КНР
Мир
Песков переадресовал в МИД вопрос о переговорах по зерновой сделке
Мир
Полиция Сеула с опозданием потребовала от метро не останавливаться возле места давки
Общество
В атаковавших бухту Севастополя беспилотниках нашли канадские детали
Мир
Число погибших из-за давки на концерте в ДР Конго увеличилось до 11
Мир
Число жертв взрывов в Сомали возросло до 104 человек
Общество
Сильный ветер повалил деревья в Москве
Общество
В Москве из-за непогоды закрыли Парк Горького
Общество
Экоактивисты приклеили себя к скелету динозавра в Берлине

Песков переадресовал в МИД вопрос о переговорах по зерновой сделке

0
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 октября не стал комментировать сообщение о том, что Россия и Турция ведут переговоры по зерновой сделке.

«Это в МИД», — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС о переговорах.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Анкара и Москва ведут обсуждение статуса зерновой сделки. Ожидается, что переговоры продолжатся до 31 октября.

«Продовольственный кризис приобрел угрожающие масштабы до событий на Украине»
Директор московского отделения ФАО Олег Кобяков — о западных санкциях, борьбе с голодом и значении зерновой сделки

В минобороны Турции отметили, что российский персонал все еще находится в координационном центре по зерну в Стамбуле.

29 октября в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота в Севастополе. В результате атаки никто не пострадал.

В военном ведомстве отметили, что Киев совершил атаку на корабли, которые обеспечивают безопасность «зернового коридора».

В МИД России уточнили, что сделка приостановлена на неопределенный срок.

В НАТО призвали Россию отменить решение. Кроме того, стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш намерен вернуть Россию к соблюдению соглашения.

Зерновая сделка была заключена в июле в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Параллельно украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022