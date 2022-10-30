Три человека пострадали в результате стрельбы в ночном клубе Владивостока

Во Владивостоке мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета в одном из ночных клубов. В результате инцидента пострадали три человека, сообщили 30 октября в управлении МВД по Приморскому краю.

По информации полиции, стрельба произошла в ночном клубе на Светланской улице, когда между двумя мужчинами завязалась ссора. Отмечается, что 31-летний местный житель достал травматический пистолет и начал стрелять.

В результате конфликта трем пострадавшим понадобилась медицинская помощь. Почти сразу мужчину задержали сотрудники Росгвардии, которые изъяли у него оружия и боеприпасы.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве с применением оружия. Максимальное наказание по такой статье — семь лет лишения свободы.

16 октября стало известно, что в Костромской области местный житель застрелил полицейского, который пытался посадить его в патрульный автомобиль. Сотрудник скончался от полученных ранений на месте происшествия. Позднее правоохранители задержали преступника и установили, что 64-летний задержанный ранее уже был судим.