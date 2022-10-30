Еще три мини-парка обустроили во дворах жилых домов в Якутии

В Якутии в рамках программы «1000 дворов на Дальнем Востоке» создали еще три мини-парка. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Три общественные территории появились во дворах домов в селах Андреевское (Верхневилюйский улус) и Дирин (Чурапчинский улус), а также в городе Вилюйске. Они включают игровые и спортивные комплексы, в том числе поля для мини-футбола.

Отмечается, что проекты парков были согласованы с местными жителями. При их разработке специалисты учли якутский фольклор и колорит — их можно заметить в стилизованных элементах площадок, различных малых архитектурных объектах.

Федеральная программа «1000 дворов на Дальнем Востоке» действует в 27 муниципальных образованиях Якутии. Там планируется благоустроить 124 территории.