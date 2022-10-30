Реклама
Прямой эфир
Общество
В атаковавших бухту Севастополя беспилотниках нашли канадские детали
Мир
Генсек ООН запланировал добиться возобновления участия России в зерновой сделке
Мир
В центре Кишинева началась очередная акция протеста оппозиции
Мир
Французский политик указал на причастность НАТО к подрывам «Северных потоков»
Армия
Первым заметивший дрон в Севастополе матрос представлен к госнаграде
Мир
Число погибших во время давки в Сеуле достигло 154
Мир
СМИ сообщили об одержимости Трасс мыслями о применении ядерного оружия Россией
Мир
В ФРГ предложили нарушить запрет на добычу газа методом фрекинга
Мир
Предприятиям Житомирской области рекомендовали экономить электроэнергию
Общество
«Аэрофлот» перешел на российскую систему бронирования авиабилетов
Общество
Снежный покров высотой до 3 см образуется в Москве 31 октября
Спорт
«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Пари НН» в РПЛ
Сюжет:

В атаковавших бухту Севастополя беспилотниках нашли канадские детали

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Атаковавшие бухту Севастополя беспилотники имели канадские навигационные модули. Об этом 30 октября сообщило Минобороны РФ.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

«Специалистами Минобороны России совместно с представителями других государственных ведомств проведена экспертиза навигационных модулей канадского производства, установленных на морских беспилотных аппаратах», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее в этот день Минобороны рассказало, что обломки применявшихся Киевом в атаке на Севастополь морских беспилотников подняты на поверхность. Было установлено, что их запуск осуществлялся с побережья Одессы. В дальнейшем они двигались по зоне безопасности «зернового коридора», после чего изменили маршрут в направлении Севастополя.

29 октября была отбита атака беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников.

Конашенков также сообщил, что, по имеющейся информации, атака на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, целью Киева в ходе утренней атаки были военные объекты Черноморского флота. Он уточнил, что пострадавших нет.

В ответ на атаку в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке. В ведомстве подчеркнули, что целью беспилотников были корабли, обеспечивающие безопасность «зернового коридора».

Зерновая сделка была заключена в июле в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Параллельно украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022