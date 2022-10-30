В атаковавших бухту Севастополя беспилотниках нашли канадские детали

Атаковавшие бухту Севастополя беспилотники имели канадские навигационные модули. Об этом 30 октября сообщило Минобороны РФ.

«Специалистами Минобороны России совместно с представителями других государственных ведомств проведена экспертиза навигационных модулей канадского производства, установленных на морских беспилотных аппаратах», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее в этот день Минобороны рассказало, что обломки применявшихся Киевом в атаке на Севастополь морских беспилотников подняты на поверхность. Было установлено, что их запуск осуществлялся с побережья Одессы. В дальнейшем они двигались по зоне безопасности «зернового коридора», после чего изменили маршрут в направлении Севастополя.

29 октября была отбита атака беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников.

Конашенков также сообщил, что, по имеющейся информации, атака на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, целью Киева в ходе утренней атаки были военные объекты Черноморского флота. Он уточнил, что пострадавших нет.

В ответ на атаку в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке. В ведомстве подчеркнули, что целью беспилотников были корабли, обеспечивающие безопасность «зернового коридора».

Зерновая сделка была заключена в июле в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Параллельно украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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