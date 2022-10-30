Навигацию на водохранилищах Приангарья закроют с 1 ноября

В Иркутской области с 1 ноября закроют сезон навигации на водохранилищах. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Сезон навигации на водохранилищах региона открыт с 15 мая до 1 ноября. Инспекторы ГИМС отмечают, что за выход на воду в другие дни судоводителям грозит штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Как пишет ИА IrkutskMedia, при помещении судна на зимнюю стоянку владельцам необходимо осмотреть его и составить перечень того, что необходимо починить, а затем законсервировать. Хранение заправленных судов запрещается.

Сезон навигации на реках Приангарья кроме Ангары установлен с 1 мая по 10 октября, на Ангаре — с 1 марта по 1 декабря, а на Байкале — с 15 мая по 25 декабря.