Частный дом сгорел на улице Матросова в Барнауле

В Барнауле (Алтайский край) в результате пожара уничтожен частный жилой дом на улице Матросова. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Пожар случился 29 октября, в его тушении были задействованы 22 человека личного состава МЧС и шесть автоцистерн. В результате дом был поврежден на площади 60 кв. м.

Как уточняет altapress.ru, погибших и пострадавших нет. Обстоятельства возгорания устанавливаются.

Утром 30 октября пожар случился в 14-этажном доме на улице Воровского в Хабаровске. На последнем этаже загорелся электрощиток, затем огонь спустился по проводам по внутренним перекрытиям до 13-го этажа. Сотрудники МЧС спасли двух человек.