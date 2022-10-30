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Частный дом сгорел на улице Матросова в Барнауле

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В Барнауле (Алтайский край) в результате пожара уничтожен частный жилой дом на улице Матросова. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Пожар случился 29 октября, в его тушении были задействованы 22 человека личного состава МЧС и шесть автоцистерн. В результате дом был поврежден на площади 60 кв. м.

Как уточняет altapress.ru, погибших и пострадавших нет. Обстоятельства возгорания устанавливаются.

Утром 30 октября пожар случился в 14-этажном доме на улице Воровского в Хабаровске. На последнем этаже загорелся электрощиток, затем огонь спустился по проводам по внутренним перекрытиям до 13-го этажа. Сотрудники МЧС спасли двух человек.

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