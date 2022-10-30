Французский политик указал на причастность НАТО к подрывам «Северных потоков»

Французский политик Флориан Филиппо обвинил государства Североатлантического альянса в подрыве на газопроводах «Северный поток», идущих из России в Германию. Об этом он написал в своем Twitter 29 октября.

«У Швеции есть результаты расследования саботажа на газопроводах «Северный поток», но она отказывается их обнародовать. Итак, мы знаем, что это не Россия, и мы также знаем, что это организовала держава (или державы) НАТО!» — говорится в его сообщении.

По словам Филиппо, совсем скоро вся «правда выяснится».

В конце сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления и утечка газа. Позже представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе трубопроводов в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Германия, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов. России отказали в допуске к расследованию произошедшего. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 октября заявил о безуспешных попытках России получить доступ к расследованию. Он отметил, что все подобные попытки РФ «натыкаются на стену нежелания» взаимодействовать и докопаться до истины, которая, по его словам, удивит многих в европейских странах.

29 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что представители военно-морских сил (ВМС) Великобритании участвовали в подрыве «Северных потоков».

Политолог Юрий Светов 29 октября в беседе с «Известиями» не исключил, что к взрывам на «Северных потоках» могут быть причастны британские специалисты.