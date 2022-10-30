Реклама
Прямой эфир
Общество
В атаковавших бухту Севастополя беспилотниках нашли канадские детали
Мир
Генсек ООН запланировал добиться возобновления участия России в зерновой сделке
Мир
В центре Кишинева началась очередная акция протеста оппозиции
Мир
Французский политик указал на причастность НАТО к подрывам «Северных потоков»
Армия
Первым заметивший дрон в Севастополе матрос представлен к госнаграде
Мир
Число погибших во время давки в Сеуле достигло 154
Мир
СМИ сообщили об одержимости Трасс мыслями о применении ядерного оружия Россией
Мир
В ФРГ предложили нарушить запрет на добычу газа методом фрекинга
Мир
Предприятиям Житомирской области рекомендовали экономить электроэнергию
Общество
«Аэрофлот» перешел на российскую систему бронирования авиабилетов
Общество
Снежный покров высотой до 3 см образуется в Москве 31 октября
Спорт
«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Пари НН» в РПЛ
Сюжет:

Французский политик указал на причастность НАТО к подрывам «Северных потоков»

Французский политик Филиппо: Швеция боится назвать страну НАТО, взорвавшую «Северный поток»
0
Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Французский политик Флориан Филиппо обвинил государства Североатлантического альянса в подрыве на газопроводах «Северный поток», идущих из России в Германию. Об этом он написал в своем Twitter 29 октября.

Следствие увели: РФ не включат в разбирательства по «Северным потокам»
К каким выводам Дания, Германия и Швеция успели прийти в ходе своих расследований

«У Швеции есть результаты расследования саботажа на газопроводах «Северный поток», но она отказывается их обнародовать. Итак, мы знаем, что это не Россия, и мы также знаем, что это организовала держава (или державы) НАТО!» — говорится в его сообщении.

По словам Филиппо, совсем скоро вся «правда выяснится».

В конце сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления и утечка газа. Позже представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе трубопроводов в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Германия, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов. России отказали в допуске к расследованию произошедшего. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 октября заявил о безуспешных попытках России получить доступ к расследованию. Он отметил, что все подобные попытки РФ «натыкаются на стену нежелания» взаимодействовать и докопаться до истины, которая, по его словам, удивит многих в европейских странах.

29 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что представители военно-морских сил (ВМС) Великобритании участвовали в подрыве «Северных потоков».

Политолог Юрий Светов 29 октября в беседе с «Известиями» не исключил, что к взрывам на «Северных потоках» могут быть причастны британские специалисты.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022