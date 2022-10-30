Еще один этап реконструкции набережной завершили в Александровске-Сахалинском

В Александровске-Сахалинском (Сахалинская область) завершили еще один этап реконструкции набережной. Об этом сообщает региональная администрация.

На территории бывшей нефтебазы на улице Морской обустроили зоны для отдыха взрослых и детей. Они включают горки, полосу препятствий, тренажеры, турники. Для велосипедистов заасфальтирована дорожка, а для автомобилистов организованы парковочные места.

Кроме того, на набережной смонтировали системы видеонаблюдения и освещения, уточняет ИА SakhalinMedia.

«Еще часть работ по благоустройству будет проведена в рамках второго этапа. Вопрос о финансировании рассматривается в областном министерстве туризма», — рассказал вице-мэр Владимир Козьяков.

Реконструкция набережной стартовала в 2021 году. О планируемых сроках завершения реализации проекта не сообщается.