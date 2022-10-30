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СМИ сообщили об одержимости Трасс мыслями о применении ядерного оружия Россией

The Mail on Sunday: Лиз Трасс была одержима мыслями о применении ядерного оружия Россией
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в последние дни перед своей отставкой изучала возможность использования Россией ядерного оружия. Об этом 30 октября сообщила газета The Mail on Sunday со ссылкой на источники.

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В статье поясняется, что после взрывов на Крымском мосту Лиз Трасс испытывала опасения из-за того, что Россия может провести испытание тактического ядерного оружия над Черным морем для демонстрации своих намерений идти на «жесткие» меры в качестве ответа на теракт.

Источник рассказал, что Трасс постоянно изучала прогнозы погоды и карты ветров, поскольку радиация после применения ядерного оружия могла достигнуть берегов Великобритании, считала она.

Более того, политик задумывалась о реализации плана по защите и выживанию, который подразумевает информирование населения о том, как защищаться при ядерной войне, говорится в статье.

«Трасс была одержима картой ветров, наблюдала за прогнозами, чтобы увидеть, нужно ли ей запускать план», — заявил источник.

Часть Крымского моста была повреждена в результате взрыва, произошедшего 8 октября. Со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика International ProStar. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг.

В результате диверсии загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. При пожаре и взрыве погибли четыре человека.

Комментируя ЧП, президент РФ Владимир Путин указал, что теракт был направлен в отношении критически важной гражданской инфраструктуры России. Работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста должны быть завершены до 1 декабря 2023 года.

Лиз Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании 44 дня — меньше всех в истории страны. 20 октября она покинула пост. Новым премьер-министром Великобритании 24 октября был избран Риши Сунак.

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