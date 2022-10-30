Еще один сезонный маршрут закроют в Тамбове с ноября

В Тамбове с 1 ноября закроют еще один сезонный маршрут, которым пользуются дачники. Об этом сообщает МБУ «Пассажирские перевозки.

Речь идет о маршруте № 108 «Магистральная – Чистые пруды». С 1 ноября его закроют на весь осенне-зимний период.

Как уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру», ранее в городе перестали ходить автобусы еще по четырем дачным маршрутам. В их числе маршруты № 2, 11, 14Д и 28.

Ранее в октябре в Тамбове начали готовить к зиме городские фонтаны. Сооружения законсервируют до весны 2023 года.