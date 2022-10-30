Снежный покров высотой до 3 см образуется в Москве 31 октября

Снежный покров высотой до 3 см образуется в Москве в ночь на 31 октября, также ожидается слабая гололедица толщиной до 2 мм. Об этом 30 октября сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что после ливней в Центральной России, в том числе и в Москве, пойдет снег.

«Землю впервые в сезоне местами припорошит символическим снежным покровом высотой от 0,1 до 3 сантиметров», — заявил Тишковец в разговоре с «РИА Новости».

Ночью и утром, как отметил синоптик, на дорогах образуется слабая гололедица толщиной 0,5-2 мм.

Ранее, 30 октября, в Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды.

29 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также предупреждал, что 31 октября в столичный регион придут снег и похолодание до 2–3 градусов.