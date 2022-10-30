Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил об обязанности США увидеть «красные линии»
Армия
ВС России овладели опорными пунктами и господствующими высотами в ДНР
Мир
Посольство в Южной Корее сообщило о гибели четвертой россиянки после давки в Сеуле
Общество
Захарова обвинила Киев в разрыве зерновой сделки
Мир
Полиция Молдавии задержала 40 человек перед протестами оппозиции
Общество
Обломки морских беспилотников в Севастополе подняты на поверхность
Мир
Президент Южной Кореи объявил национальный траур после давки в Сеуле
Мир
Президент Южной Кореи объявил часть Сеула особой зоной бедствия
Мир
В Финляндии предупредили о риске смертей от холода из-за энергокризиса
Общество
Второй подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне задержан
Происшествия
Энергодар оказался обесточен после удара ВСУ по инфраструктуре города
Мир
В Польше раскрыли план «европейских гиен» по разделу Украины
Сюжет:

Предприятиям Житомирской области рекомендовали экономить электроэнергию

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Житомирской области на Украине рекомендовали предприятиям и организациям оптимизировать рабочие графики для экономии электроэнергии и снижения нагрузки на энергосистему. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко.

Тяжелый налет: когда ракетные удары парализуют военную машину Украины
ВС России поразили энергетические и другие объекты в Киеве, Запорожье, Николаевской и других областях

По его словам, график работы рекомендовано оптимизировать, чтобы максимально снизить использование электроэнергии с 7:00 до 23:00. В особенности, в пиковые часы — с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 23:00.

«Это позволит ремонтным бригадам более эффективно устранять повреждения и возвращать систему в режим, приближенный к обычному», — отметил Бунечко.

При этом он уточнил, что речь идет о возможном переходе промышленных предприятий на работу в ночные смены, отсрочке начала работы торговых и учебных заведений, замене горячего питания в школах на сухие завтраки.

28 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничения электроснабжения коснулись 4 млн жителей страны. В связи с этим вводятся графики стабилизационных отключений света.

Также в этот день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что дефицит электроэнергии в городе достигает 50%. По его словам, электроснабжение Киева может быть восстановлено в течение двух-трех недель.

Помимо этого, в пятницу в Харькове, а также в Киевской и Черниговской областях Украины начались аварийные отключения электроэнергии и ввод новых графиков энергоснабжения.

27 октября замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о повреждении объектов энергетики в центральных областях Украины. Речь шла о Киеве, Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022