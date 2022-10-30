Предприятиям Житомирской области рекомендовали экономить электроэнергию

Власти Житомирской области на Украине рекомендовали предприятиям и организациям оптимизировать рабочие графики для экономии электроэнергии и снижения нагрузки на энергосистему. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко.

По его словам, график работы рекомендовано оптимизировать, чтобы максимально снизить использование электроэнергии с 7:00 до 23:00. В особенности, в пиковые часы — с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 23:00.

«Это позволит ремонтным бригадам более эффективно устранять повреждения и возвращать систему в режим, приближенный к обычному», — отметил Бунечко.

При этом он уточнил, что речь идет о возможном переходе промышленных предприятий на работу в ночные смены, отсрочке начала работы торговых и учебных заведений, замене горячего питания в школах на сухие завтраки.

28 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничения электроснабжения коснулись 4 млн жителей страны. В связи с этим вводятся графики стабилизационных отключений света.

Также в этот день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что дефицит электроэнергии в городе достигает 50%. По его словам, электроснабжение Киева может быть восстановлено в течение двух-трех недель.

Помимо этого, в пятницу в Харькове, а также в Киевской и Черниговской областях Украины начались аварийные отключения электроэнергии и ввод новых графиков энергоснабжения.

27 октября замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о повреждении объектов энергетики в центральных областях Украины. Речь шла о Киеве, Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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