Второй подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне задержан

Второй подозреваемый в нападении на Днепровский РОВД в Херсоне задержан. Об этом сообщили журналистам 30 октября в экстренных службах региона.

«Сотрудниками Росгвардии и МВД России <...> задержан второй подозреваемый в теракте у Днепровского РОВД г. Херсона», — говорится в заявлении.

Первого подозреваемого задержали накануне в Геническом районе Херсонской области.

26 октября диверсанты совершили нападение на районный ОВД в Херсоне, чтобы завладеть оружием. Злоумышленники успели один раз выстрелить по зданию из ручного противотанкового гранатомета.

В результате нападения были полностью уничтожены стеклянные двери РОВД. Кроме того, взрывной волной была снесена металлическая решетка за ними. Также погибла собака, в момент атаки находившаяся около здания.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Херсонская область вошла в состав России по итогам сентябрьского референдума. С 20 октября в регионе введено военное положение.

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