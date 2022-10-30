Трое детей госпитализированы после ДТП в Нижегородской области

В Нижегородской области произошло ДТП с участием четырех машин, в результате которого пострадали трое детей, в том числе трехмесячный ребенок. В настоящее время они находятся в больнице, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как рассказали ТАСС в ведомстве, авария произошла 30 октября на трассе у города Лысково. Водитель автомобиля «Киа» въехал в ВАЗ, который стоял в ожидании поворота налево. От удара ВАЗ протаранил стоящий впереди «Фольксваген», а «Киа» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с проезжающим большегрузом.

В результате этого пострадали трое детей — семи, девяти лет и трех месяцев. Их госпитализировали в местную больницу.

В сентябре в Москве шестеро детей были доставлены в больницу после аварии с двумя автомобилями на северо-востоке города.