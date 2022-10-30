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Украина хочет через США добиться поставок военной помощи от Израиля

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Фото: TASS/Zuma/Mauricio Campino
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Украина просит Белый дом оказать давление на Израиль, чтобы тот изменил свою позицию и предоставил Киеву военную помощь. Об этом сообщило 30 октября американское интернет-издание The Hill.

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«Американцы — единственные, кого Израиль слушает», — отметил в интервью изданию посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

По данным издания, Корнийчук еженедельно встречается со своим коллегой — с послом США в Израиле Томом Найдесом. Его он называет «секретным оружием», которое способно помочь подтолкнуть Израиль к смене курса относительно Москвы и оказанию военной помощи Киеву.

«Я называю его [Нидеса] нашим секретным оружием. Вот почему мы обсуждаем различные меры поддержки, и опять же, нам нужно изменить эту основную тенденцию, которая отличает позицию Израиля от остального демократического мира, и расширить военно-техническое сотрудничество», — рассказал Корнийчук.

Украинский посол также отметил, что Киев ждет от Белого дома действий в отношении Израиля и по вопросу соблюдения антироссийских санкций.

28 октября посол РФ в Израиле Анатолий Викторов отметил, что решение Тель-Авива о поставках вооружения Киеву стало бы восприниматься Москвой как крайне недружественный шаг с израильской стороны.

24 октября президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Израиль за отказ от поставок стране систем ПВО.

19 октября глава минобороны Израиля Бени Ганц также отметил на брифинге для послов стран Евросоюза, что страна не будет поставлять Киеву оружие, но продолжит отправлять гуманитарную помощь.

В феврале издание Breaking Defense сообщило, что минобороны Израиля еще до начала российской спецоперации запретило Латвии, Литве и Эстонии передавать Киеву вооружения, ранее проданные Тель-Авивом. По данным журналистов, решение вызвано необходимостью Израиля сбалансировать свои отношения с Россией.

Западные страны начали поставлять Украине вооружения на фоне проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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