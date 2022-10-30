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В Харьковской области начнутся отключения электроэнергии с новой недели

Жители Харьковской области будут оставаться с 31 октября на три часа без электричества
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Celestino Arce Lavin
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В Харьковской области Украины с понедельника, 31 октября, начнутся отключения электроэнергии, предупредил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

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Он рассказал, что всего будет 12 очередей отключения продолжительностью по три часа каждая — с 7:00 до 22:00 (с 8:00 до 23:00 мск).

Проблемы с электроснабжением испытывают и другие области страны. Так, 27 октября генеральный директор ДТЭК «Одесские электросети» Дмитрий Григорьев заявил, что ограничения в потреблении электроэнергии для жителей Одессы и области могут продлиться до весны.

В тот же день стало известно, что нехватка электричества в Киеве на фоне повреждения инфраструктуры достигла 30%, в скором времени будут введены более жесткие меры.

19 октября директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, что на территории Украины повреждено около 40% энергетической инфраструктуры в результате обстрелов. Он отметил, что основной урон от российских ударов понесли именно электрические сети.

10 октября российская армия начала наносить удары по объектам инфраструктуры Украины. Как указал президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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