В Британии неизвестный поджег здание пограничного центра

В английском городе Дувр неизвестный мужчина бросил несколько шашек с зажигательной смесью в здание отделения пограничной службы Великобритании, после чего свел счеты с жизнью. Об этом 30 октября сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что нападавший подъехал к центру на белом внедорожнике и бросил три зажигательные шашки в здание, однако одна из них не взорвалась. Затем мужчина совершил самоубийство.

Свидетели также рассказали, что через несколько минут на место прибыли сотрудники полиции, которые оцепили территорию.

По некоторым данным, инцидент произошел во время прибытия 1 тыс. мигрантов в Великобританию после пересечения Ла-Манша.

Ранее, 27 октября, сообщалось, что около посольства России в Зимбабве полицейский ранил неизвестного мужчину, пытавшегося завладеть его табельным оружием.