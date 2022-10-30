Два человека пострадали в лобовом ДТП с участием фуры под Мончегорском

Под Мончегорском (Мурманская область) в результате столкновения легковушки с грузовиком пострадали два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Авария произошла 30 октября на 1254-м км федеральной трассы Р-21 «Кола». Столкнулись легковой и грузовой автомобили, после чего фура съехала в кювет.

Как уточняет ИА «Би-порт», очевидцы увезли водителя легковушки в больницу. Водителя большегруза осмотрели прибывшие медики «скорой».

«Диагноз пострадавших уточняется. Разлив топлива на месте ДТП отсутствует», — говорится в сообщении МЧС.

Этим же утром в Иркутске 38-летний водитель Toyota Mark II потерял управление и врезался в столб. Пострадали два человека, их доставили в больницу.