Жителей Ставропольского края предупредили о мокром снеге

Синоптики спрогнозировали ухудшение погодных условий на территории Ставропольского края. В регионе пройдут дожди с мокрым снегом.

По данным краевого Гидрометцентра, 31 октября на Ставрополье ожидается температура +11…+16 градусов. Порывы ветра будут достигать 21 м/с. На территории Ставрополя максимальная температура воздуха составит +13 градусов.

Похолодание ожидается в ночь на 1 ноября. Температура упадет до –1 градуса, местами пройдет мокрый снег. Об этом сообщает NewsTracker. Температура воздуха днем составит +5…+10 градусов. Осадки продолжатся в виде дождя.

Ранее сообщалось, что в начале недели снег и похолодание придут в Московскую область. Температура воздуха в ночь на 31 октября может опуститься до –4 градусов.