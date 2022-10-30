Концерты звезд K-pop отменены в Южной Корее из-за давки в Сеуле

В Южной Корее отменяются концерты звезд K-pop в связи с трагедией во время празднования Хеллоуина в Сеуле. Об этом 30 октября сообщило южнокорейское агентство Рёнхап (Yonhap News Agency).

Так, агентство Big Hit отменило все мероприятия, связанные с выходом сольного сингла вокалиста BTS Чина. Лейбл SM Entertainment, представляющий EXO, Girls' Generation и aespa, также не будет проводить запланированное на 30 октября празднование Хеллоуина. Также отменен фестиваль Busan OneAsia Festival, на котором должны были собраться около 40 тыс. зрителей.

Массовая давка в Сеуле, приведшая к многочисленным смертям, произошла накануне в районе Итхэвон. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек.

По последним данным, в результате инцидента погибли 153 человека, более 80 человек пострадали. Среди погибших — четыре девушки из России, еще одна россиянка находится в больнице в критическом состоянии.

Известно, что подавляющее большинство погибших и пострадавших составляют молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Кроме того, на утро воскресенья власти Сеула зарегистрировали порядка 355 сообщений о пропаже людей без вести после массовой давки.

В связи с трагедией в Южной Корее объявлен национальный траур. Он продлится до 00:00 6 ноября. Также власти Сеула установят в центре города временные траурные алтари, чтобы жители могли почтить память погибших.

Президент России Владимир Путин направил своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью большого количества людей.