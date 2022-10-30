Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил об обязанности США увидеть «красные линии»
Армия
ВС России овладели опорными пунктами и господствующими высотами в ДНР
Мир
Посольство в Южной Корее сообщило о гибели четвертой россиянки после давки в Сеуле
Общество
Захарова обвинила Киев в разрыве зерновой сделки
Общество
В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды
Происшествия
Украинские войска обстреляли Ясиноватую снарядами натовского калибра
Мир
Президент Южной Кореи объявил национальный траур после давки в Сеуле
Мир
Президент Южной Кореи объявил часть Сеула особой зоной бедствия
Мир
В Финляндии предупредили о риске смертей от холода из-за энергокризиса
Общество
Путин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником
Происшествия
Энергодар оказался обесточен после удара ВСУ по инфраструктуре города
Мир
В Польше раскрыли план «европейских гиен» по разделу Украины

Концерты звезд K-pop отменены в Южной Корее из-за давки в Сеуле

0
Фото: REUTERS/Kim Hong-ji
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Южной Корее отменяются концерты звезд K-pop в связи с трагедией во время празднования Хеллоуина в Сеуле. Об этом 30 октября сообщило южнокорейское агентство Рёнхап (Yonhap News Agency).

Страшный праздник: Хеллоуин в Сеуле обернулся трагедией
Жертвами массовой давки стали больше 150 человек, еще десятки пострадали

Так, агентство Big Hit отменило все мероприятия, связанные с выходом сольного сингла вокалиста BTS Чина. Лейбл SM Entertainment, представляющий EXO, Girls' Generation и aespa, также не будет проводить запланированное на 30 октября празднование Хеллоуина. Также отменен фестиваль Busan OneAsia Festival, на котором должны были собраться около 40 тыс. зрителей.

Массовая давка в Сеуле, приведшая к многочисленным смертям, произошла накануне в районе Итхэвон. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек.

По последним данным, в результате инцидента погибли 153 человека, более 80 человек пострадали. Среди погибших — четыре девушки из России, еще одна россиянка находится в больнице в критическом состоянии.

Известно, что подавляющее большинство погибших и пострадавших составляют молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Кроме того, на утро воскресенья власти Сеула зарегистрировали порядка 355 сообщений о пропаже людей без вести после массовой давки.

В связи с трагедией в Южной Корее объявлен национальный траур. Он продлится до 00:00 6 ноября. Также власти Сеула установят в центре города временные траурные алтари, чтобы жители могли почтить память погибших.

Президент России Владимир Путин направил своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью большого количества людей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022