Консервация фонтанов началась на площади Ленина в Южно-Сахалинске

На площади Ленина в Южно-Сахалинске стартовали работы по консервации фонтанов перед зимой. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам сотрудников компании, обслуживающей фонтаны в летний период, в первую очередь из труб слили воду, а затем демонтировали электрооборудование. Все элементы будут находиться на хранении до следующего запуска весной 2023 года.

Как отмечает ИА SakhalinMedia, завершить работы необходимо до наступления холодов. Это защитит насосное оборудование и позволит прослужить ему дольше.

После консервации на территории постепенно начнут устанавливать конструкции, которые традиционно украшают сквер и фонтаны в преддверии новогодних праздников.