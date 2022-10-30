Консервация фонтанов началась на площади Ленина в Южно-Сахалинске
На площади Ленина в Южно-Сахалинске стартовали работы по консервации фонтанов перед зимой. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
По словам сотрудников компании, обслуживающей фонтаны в летний период, в первую очередь из труб слили воду, а затем демонтировали электрооборудование. Все элементы будут находиться на хранении до следующего запуска весной 2023 года.
Как отмечает ИА SakhalinMedia, завершить работы необходимо до наступления холодов. Это защитит насосное оборудование и позволит прослужить ему дольше.
После консервации на территории постепенно начнут устанавливать конструкции, которые традиционно украшают сквер и фонтаны в преддверии новогодних праздников.