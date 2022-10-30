Неизвестный поджег две машины в Оренбурге

В Оренбурге в результате поджога пострадали две легковые иномарки. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Инцидент произошел под утро 30 октября на Северном проезде. На тушение выезжали шесть человек личного состава и две единицы техники. Ликвидация горения заняла около 15 минут.

В результате пострадали автомобили Cherry Tiggo и Opel Astra, пишет 56orb.ru. Предварительной причиной произошедшего эксперты называют поджог. Обстоятельства устанавливаются.

6 октября на Пресненской набережной, 12, у делового комплекса «Москва-Сити» мужчина поджег свой автомобиль Volkswagen Polo. Огонь перекинулся и на стоящую рядом машину Jaguar. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. 7 октября суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.