Двух человек спасли при пожаре в многоэтажке в Хабаровске

В Хабаровске при пожаре в многоэтажном жилом доме спасли двух человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел утром 30 октября в 14-этажном на улице Воровского. Прибывшие спасатели установили, что на последнем этаже случилось замыкание в электрощитовой, огонь спустился по проводам по внутренним перекрытиям до 13-го этажа.

С помощью индивидуальных спасательных устройство сотрудники МЧС спасли двух человек. Еще 14 жильцов эвакуировались самостоятельно.

Как уточняет ИА AmurMedia, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Огонь повредил 15 п.м кабеля и электрощиток на площади 3 кв. м. В тушении были задействованы 25 человек и семь единиц техники.

В ночь на 29 октября пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Бежицком районе Брянска. Из подъезда были эвакуированы 12 человек.