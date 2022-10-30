Эксперт рассказал о возможном ответе РФ на атаку дронов на Севастополь

Россия может нанести ответный удар после атаки дронов по кораблям в Севастополе. Об этом 30 октября заявил «Известиям» капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин.

«Ответные меры могут быть, конечно. Очаков недалеко от Крыма находится. На мой взгляд, пора туда наведаться. Я думаю, обязательно ответка должна быть, и она произойдет», — сказал он.

По словам Дандыкина, корабли Черноморского флота были атакованы Украиной из-за его постоянного участия в спецоперации по защите Донбасса.

«Черноморский флот насолил и продолжает, скажем так, быть костью в горле у киевского режима: работают и наземные силы Черноморского флота, и морская пехота береговой части береговой обороны, и морская авиация. Сотни и сотни вылетов. Это, конечно же, и корабли наши, которые наносят удары «Калибрами», поэтому они стараются всеми мерами возможными пакостить морякам», — отметил эксперт.

Накануне после произошедшей атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кораблям Черноморского флота и гражданским судам в Севастополе Россия приостановила свое участие в зерновой сделке.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков после атак заявил, что, по имеющейся информации, атака на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины.

Зерновая сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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